В США почти все смерти от коронавируса фиксируют среди невакцинированных больных — АР

В США почти все смерти от коронавируса фиксируют среди невакцинированных больных — АР

Эксперты США убеждены, что "почти каждую смерть, особенно среди взрослых, из-за COVID-19 сейчас вполне можно предотвратить".

В США почти все связанные с COVID-19 летальные исходы сейчас фиксируют среди невакцинированных от коронавируса пациентов.

Об этом сообщает The Associated Press, который проанализировал данные американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) за май.

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Отмечается, что из более чем 853 тысяч госпитализаций из-за SARS-CoV-2 менее 1200 (примерно 0,1%) касались полностью привитых американцев.

Кроме того, в мае менее 150 жителей США (примерно 0,8%) из более 18 тысяч умерших от COVID-19 считались полностью вакцинированными от коронавируса.

В начале этого месяца Энди Славитт, бывший советник администрации Байдена по вопросам COVID-19, предположил, что от 98% до 99% американцев, которые умирают от коронавируса, не вакцинированы.

А директор CDC Рошель Валенски заявила во вторник, что вакцина настолько эффективна, что "почти каждую смерть, особенно среди взрослых, из-за COVID-19 сейчас вполне можно предотвратить".

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Как сообщалось, вакцинация в Соединенных Штатах не сможет охватить 70% всех взрослых граждан (от 18 лет) до Дня независимости Америки 4 июля, однако уже сегодня хотя бы одну дозу получили 70% американцев, которым исполнилось 30 лет.

Ранее президент США Джо Байден объявил о "месяце действий", призванном к максимальной вакцинации американцев от COVID-19 к праздникам 4 июля. Так, в июне американцы, прививающиеся от коронавируса, могут получить бесплатные круизы, билеты на Суперкубок и даже миллион долларов.

Как сообщалось, в США показатели заболеваемости COVID-19 упали до уровня, который в последний раз наблюдали более 11 месяцев назад.

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