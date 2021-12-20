В США под статуей нашли удивительный камень, который может содержать капсулу времени (фото)

В США под статуей нашли удивительный камень, который может содержать капсулу времени (фото)

Согласно историческим сведениям, внутри камня может находиться около 60 исторических объектов.

В Ричмонде, штат Вирджиния, историки обнаружили загадочную находку, которая, вероятно, может содержать капсулу времени с редкой фотографией Авраама Линкольна в гробу.

Об этом пишет The NYT.

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Около четырех лет в Ричмонде ходили разговоры, что капсула времени 1887 года, содержащая редкую фотографию Авраама Линкольна в гробу, была спрятана под высокой статуей Роберта Эдварда Ли — известного американского военного.

В сентябре этого года статую демонтировали, а в постаменте наткнулись на загадочную находку. Теперь для историков возникает новая задача — вытащить капсулу, вероятно спрятанную в тяжелой каменной глыбе.

Джули Ланган, директор Департамента исторических ресурсов Вирджинии, отметила, что лаборатория по консервации уже привыкла работать с крохотными кусочками керамики, древними костями или стеклом, однако ученым еще никогда не приходилось исследовать каменную глыбу.

Associated Press

Экспертша подчеркнула, что доставить находку в лабораторию было не сложно, а вот исследовать ее — это уже настоящий вызов, ведь камень очень тяжелый.

Консерваторы также отмечают, что с находкой следует обращаться осторожно — бить молотом 134-летний камень не следует, а это может повредить капсулу времени, вероятно встроенную внутрь глыбы.

Предполагают, что, согласно историческим сведениям, внутри камня может быть около 60 исторических объектов, в основном связанных с Конфедеративными Штатами Америки.

Associated Press

Эксперты говорят, что поскольку людям удалось разместить в гранитной глыбе то, что она скрывает, значит, должен быть способ и достать это.

Ученые отмечают, что капсулы времени периода гражданской войны были очень распространены, поскольку это были времена больших социальных и политических потрясений. Люди, прятавшие исторические объекты в земле, надеялись, что будущие поколения найдут эти материалы.

Напомним, жительница Лондона Лара Майклм во время прогулки обнаружила меч XVI века в грязи на берегу Темзы. Вероятно, инкрустированная медью деревянная ручка меча пролежала на дне реки около 300 лет.

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