В США подозрительный гражданский самолет пролетел возле Капитолия и разбился

Он пролетел запланированный пункт назначения более чем на 500 километров.

В воскресенье, 4 июня, в американском штате Вирджиния разбился гражданский самолет Cessna 560 Citation V. Лайнер пришлось перехватывать истребителям F-16, ведь его пилот не реагировал на сообщение диспетчеров. В результате он упал в горной местности.

Об этом информирует CNN.

Борт вылетел из муниципального аэропорта в Элизабеттоне, штат Теннесси, и направлялся в аэропорт Лонг-Айленд Макартур в Нью-Йорке. Пилот не выходил на связь. Для перехвата борта задействовали истребители после того, как он пролетел неподалеку от Капитолия.

Американский чиновник рассказал, что истребители не сбивали самолет. Однако им пришлось преследовать его на сверхзвуковой скорости, из-за чего в районе столицы США было слышно гул. Чтобы привлечь внимание пилота, F-16 использовали сигнальные ракеты, но тот никак не отреагировал.

Источники издания говорят, что самолет с четырьмя людьми на борту пролетел запланированный пункт назначения более чем на 500 километров и разбился в малонаселенной горной местности. Это случилось в 15.50 по местному времени.

Ранее мы сообщили, что в Швейцарии разбился легкомоторный самолет. В результате инцидента погибли три человека.