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В США подросток убил своих родителей, а затем планировал убить Трампа и бежать в Украину.
17-летний парень был родом из Молдовы. После убийства Трампа он планировал бежать в Украину.
В Соединенных Штатах 17-летний подросток убил своих родителей, а затем планировал убить президента США Дональда Трампа.
Об этом передают CNN и Independent со ссылкой на данные из ФБР.
17-летний Никита Касап призвал к убийству президента Трампа и свержению правительства США в текстовых сообщениях, найденных следователями.
Родителей парня — мать Татьяну Касап и отчима Дональда Майера — нашли мертвыми в их доме. У матери было огнестрельное ранение в живот и шею, а у отчима - ранение в голову. По данным правоохранителей, они были убиты еще 11 февраля.
До 23 февраля юноша якобы продолжал жить в доме с телами родителей. После этого он скрылся на внедорожнике родителей, прихватив с собой все деньги и ювелирные изделия.
Прокуроры говорят, что Касап написал манифест с призывом к убийству Трампа и другим террористическим атакам. Целью, как говорилось в его манифесте, было разжечь политическую революцию и способствовать превосходству белой расы.
Один одноклассник рассказал следователям, что Касап сказал, что он общался с кем-то в России через Telegram, и они придумали план убить Трампа и свергнуть американское правительство.
17-летний парень был родом из Молдовы. После убийства Трампа он планировал бежать в Украину. В одном из сообщений в Telegram он спросил: "Пока в Украине я смогу жить нормальной жизнью? Даже когда узнают, что я это сделал?"
Ранее американский миллиардер и соратник Трампа Илон Маск заявил, что его хотят убить.