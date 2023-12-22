В США подтвердили, что рассматривают возможность конфискации российских активов в пользу Украины

В Белом доме заявили, что Россия нанесла Украине большой ущерб и убила многих украинцев.

Администрация президента Соединенных Штатов официально подтвердила, что действительно рассматривает возможность конфискации российских активов, которые могут быть привлечены для восстановления Украины.

Об этом сообщил координатор Совета Нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

"Я не буду говорить о конкретных предложениях, но скажу только в общем контексте. Мы говорили со многими нашими союзниками и партнерами о том, какой должна быть роль России после конфликта с точки зрения реструктуризации, восстановления Украины в долгосрочной перспективе", — сказал представитель Белого дома .

Вместе с тем, по его словам, пока рано делать какие-либо выводы по этому вопросу.

Кирби отметил, что Россия нанесла Украине большой ущерб и убила много украинцев в результате полномасштабного вторжения.

"Поэтому они (россияне – ред.) должны отвечать за это в течение длительного времени", — подчеркнул представитель администрации США.

Напомним, ранее сообщалось, что США могут одобрить помощь Украине в январе, а в случае провала есть "план Б".

Кроме того, мы ранее информировали, что в Конгрессе США были найдены новые способы прекращения нефтяных доходов России.

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