В США подтвердили гибель жениха убитой блогерши Габби Петито

Накануне следователи обнаружили в заповеднике человеческие кости и череп.

Федеральное бюро расследований США в четверг, 21 октября, подтвердило, что обнаруженные в американском штате Флорида человеческие останки принадлежат Брайану Ландри, жениху загадочно погибшей блогерши Габби Петито.

Об этом сообщает ВВС.

"21 октября 2021 года сравнение стоматологических записей подтвердило, что человеческие останки, найденные в Мемориальном заповеднике Т. Мабри Карлтона-младшего и в экологическом парке Майккахатчи Крид, принадлежат Брайану Ландри", — заявили в ФБР.

Отмечается, что родителей Ландри уже проинформировали о том, что обнаруженные накануне в заповеднике останки принадлежат их сыну.

По данным NBC News, следователи обнаружили кости и череп. Во время брифинга шериф округа Ли Кармин Марс указал на то, что поиски проходили в "коварных условиях" с водой по грудь, полной гремучих змей и аллигаторов.

"Это не похоже на обыск дома или машины. Эти территории огромны и покрыты водой", — рассказал он.

Как сообщалось, человеческие останки обнаружили во время поисков Брайана Ландри в среду, 20 октября, в заповеднике в Норт-Порте вблизи тропы, которую часто посещал мужчина. Правоохранители также нашли рюкзак и записную книжку, принадлежащие разыскиваемому.

Месяц назад тело Габби Петито, которая загадочно исчезла во время автопутешествия с женихом, обнаружили в национальном парке Вайоминга. Недавно правоохранители заявили, что блогершу задушили.

Несколько недель Габби и Брайан ездили по стране в фургоне, отчитываясь о путешествии сообщениями в Сети с хэштегом #vanlife.

В конце августа публикация постов внезапно прекратилась, а 1 сентября Ландри в своем фургоне вернулся в штат Флорида один, не связавшись ни с полицией, ни с семьей Петито. Через несколько дней он исчез. За несколько недель до инцидента правоохранители из города Моав в штате Юта были вызваны парой в связи с инцидентом, возможно связанным с насилием. Согласно видеозаписи с нагрудных камер полицейских, Петито плакала и жаловалась на свое психическое здоровье. В отчете копы зафиксировали заявление Ландри о том, что Габби якобы ударил его во время ссоры. Новости мира: 22-летняя блогера Габби Петито была задушена во время путешествия по Америке

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