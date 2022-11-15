В США подтверждают, что российские ракеты пересекли границу Польши

В США подтверждают, что во время массированной атаки по Украине российские ракеты пересекли территорию члена НАТО Польши, где два человека были убиты.

Об этом АР сообщил высокопоставленный чиновник США, захотевшийся остаться на условиях анонимности.

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По информации польских СМИ, во второй половине 15 ноября, во время российской атаки по Украине, в польском городе Пшеводув произошел взрыв, в результате чего погибли два человека. Польские СМИ сообщают, что причиной могли стать российские ракеты.

Потом появилась информация, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по национальной безопасности и обороне. Официально причины созыва Комитета не сообщили. Однако, возможно, это связано с российскими ракетами. Спикер правительства Польши Петр Мюллер проинформировал, что все подробности по поводу инцидента сообщат по окончании Комитета.

Напомним, во вторник, 15 ноября, Россия нанесла новый массированный ракетный удар по территории Украины. Взрывы были слышны во Львове, Харькове, Ровно, Кривом Роге, Черкасской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Винницкой, Тернопольской областях. Работает ПВО, к сожалению, есть попадание российских ракет. Из-за попадания ракет в некоторых городах перепады электроэнергии есть проблемы со связью, Интернетом.

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