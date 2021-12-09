В США полицейская застрелила 88-летнего пенсионера, которому "собиралась спасти жизнь"

Полицейская проверяла благополучие мужчины после звонка от его обеспокоенной соседки.

В американском штате Флорида полицейская застрелила 88-летнего пенсионера в его собственном доме в Тампе.

Об этом со ссылкой на шерифа округа Хиллсборо Чада Хронистера сообщает ABC News.

Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 7 декабря, когда в полицию поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что не видела своего соседа как минимум два дня и заметила, что дверь его гаража открыта.

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Полицейская Анастасия Кастильо отправилась в дом мужчины, которым оказался офицер полиции Тампы в отставке Рональд Эрих, чтобы проверить, все ли с ним хорошо.

Кастильо самостоятельно вошла в дом и, стуча по дверям и стенам и говоря: "Офис шерифа", поднялась наверх. В момент, когда женщина дошла до спальни, Эрих, до сих пор молчавший, наконец-то ответил через закрытую дверь.

В видеозаписи из нагрудной камеры слышно, как полицейская неоднократно представляется и объясняет, что зашла в дом, чтобы проверить, не нужна ли Эриху помощь. Вскоре женщина понимает, что пенсионер вооружен, и вызывает подкрепление.

"Выйди на открытое место и сядь, иначе я выброшу тебя из...", — слышны в видеоролике угрозы мужчины, в ответ на которые Кастильо просит его опустить пистолет: "Все хорошо. Ваша соседка беспокоилась о вас".

Однако ситуация накаляется, когда Эрих приближается, не опуская оружие. Тогда Кастильо открывает огонь, а затем сообщает через рацию, что "выстрелы совершены и объект упал".

Хронистер заметил, что пенсионер был вооружен, но не стрелял. По его словам, полицейская дождалась бы подкрепления, прежде чем войти в дом, если бы знала, что у мужчины есть оружие. Однако она вошла, считая, что ему может потребоваться медицинская помощь.

"В своих мыслях она считала, что столкнулась с медицинской ситуацией. (...) она собиралась спасти жизнь", — заявил шериф. В полиции Тампы приступили к расследованию.

Соседка Эриха Энджел Ортис рассказала, что мужчина был офицером правоохранительных органов на пенсии, носил слуховые аппараты и часто полагался на чтение по губам, когда вел беседу. По ее мнению, если бы пенсионер услышал, что Кастильо из полиции, он бы "сразу покорился".

Известно, что у экс-полицейского не было криминального прошлого. Информация о том, были ли у него проблемы с психическим здоровьем, также отсутствует.

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