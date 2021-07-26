В США полицейские голыми руками подняли машину и спасли маму с младенцем (видео)

В США полицейские голыми руками подняли машину и спасли маму с младенцем (видео)

Мать и ребенок получили тяжелые травмы.

В американском штате Нью-Йорк двое полицейских спасли женщину и ребенка, которых сбила машина.

Видео происшествия было опубликовано на YouTube.

На записи видно, как машина задевает авто, стоящее у тротуара, а потом сбивает женщину с ребенком на руках. После этого транспортное средство врезается в витрину барбер-шопа.

В соседнем магазине находились полицейские, они поспешили на место происшествия и голыми руками подняли автомобиль, под капотом которого находились пострадала женщина с 8-месячной дочкой.

Очевидцы также помогли вытащить женщину и ребенка.

Как отмечает Fox News, позже медики диагностировали у ребенка перелом черепа, а у 36-летней женщины — сложные переломы ног.

По данным телеканала, полиция арестовала 43-летнего водителя транспортного средства за вождение в нетрезвом состоянии.

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