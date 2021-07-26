В США полицейские голыми руками подняли машину и спасли маму с младенцем (видео)

Мать и ребенок получили тяжелые травмы.
В американском штате Нью-Йорк двое полицейских спасли женщину и ребенка, которых сбила машина.
Видео происшествия было опубликовано на YouTube.
На записи видно, как машина задевает авто, стоящее у тротуара, а потом сбивает женщину с ребенком на руках. После этого транспортное средство врезается в витрину барбер-шопа.
В соседнем магазине находились полицейские, они поспешили на место происшествия и голыми руками подняли автомобиль, под капотом которого находились пострадала женщина с 8-месячной дочкой.
Очевидцы также помогли вытащить женщину и ребенка.
Как отмечает Fox News, позже медики диагностировали у ребенка перелом черепа, а у 36-летней женщины — сложные переломы ног.
По данным телеканала, полиция арестовала 43-летнего водителя транспортного средства за вождение в нетрезвом состоянии.