В США полицейские во время погони за подозреваемым застрелили 14-летнюю девочку

В США полицейские во время погони за подозреваемым застрелили 14-летнюю девочку

Девочка находилась в раздевалке магазина одежды, когда в нее попала полицейская пуля.

В американском штате Калифорния в четверг, 23 декабря, полиция Лос-Анджелеса застрелила 14-летнюю девочку, пытаясь задержать подозреваемого.

Об этом сообщает The Associated Press.

Инцидент произошел в магазине Burlington. Правоохранители открыли огонь в сторону мужчины, который накануне серьезно травмировал женщину, а затем попытался напасть на другого человека.

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Злоумышленник получил несколько огнестрельных ранений, от которых погиб. Около него обнаружили металлический кабельный замок, который мог быть орудием нападения.

Во время стрельбы одна из полицейских пуль попала в стену раздевалки и смертельно ранила 14-летнюю девочку, которая находилась внутри. Следователи выясняют, находилась ли тинейджерка в раздевалке до начала инцидента, или она убежала туда, чтобы спрятаться.

Тем временем женщину, травмированную нападающим, госпитализировали с ранениями средней и тяжелой степени тяжести. Она получила травмы головы, рук и лица.

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