В США полицейские подали иск против Трампа из-за штурма Капитолия

Иск подали семь копов.

В Соединенных Штатах Америки семь полицейских подали в суд на экс-президента Дональда Трампа из-за штурма Капитолия, который произошел в январе этого года.

Об этом со ссылкой на судебный иск сообщает издание Reuters.

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Правоохранители в своем иске утверждают, что якобы Трамп вступил в сговор с ультраправыми, чтобы спровоцировать нападение на Конгресс. По их словам, атака была кульминацией риторики бывшего президента, который знал о возможности насилия, но поощрял его.

"Трамп совместно с другими ответчиками сознательно и упорно делал и поощрял ложные заявления о фальсификации выборов, чтобы дискредитировать их результаты, и искусственно подстрекал этим своих сторонников", — говорится в тексте иска.

В нем также отмечается, что Дональд Трамп объединился с экстремистскими группами "Гордые ребята" и "Верные присяге", с политическим советником Роджером Стоуном, а также с ультраправым активистом и сторонником теорий заговоров Али Александром, которые способствовали выступления Трампа у Белого дома непосредственно перед атакой Капитолия.

Напомним, 6 января на заседании Конгресса США должны были завершить официальную процедуру подсчета голосов избирателей и объявить Джо Байдена победителем. Сотни сторонников действующего на тот момент президента Дональда Трампа собрались у Капитолия, чтобы выразить ему поддержку, и начали штурм здания. Конгресс временно остановил заседание.

В призыве к мятежу против правительства обвинили Трампа. 13 января Палата представителей поддержала решение об импичменте. Однако во время финального голосования в американском Сенате необходимых двух третей голосов сенаторов не набрала, потому импичмент Трампу объявлено не было.

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