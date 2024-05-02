В США полиция застрелила ученика, пришедшего в школу с оружием

Как сообщил генпрокурор, поступило сообщение о том, что в школе есть оружие и правоохранители отреагировали.

В США полиция штата Висконсин 1 мая застрелила ученика, пришедшего в местную среднюю школу с оружием. Ученик так и не попал в школу, но в качестве меры пресечения весь район был закрыт.

Об этом сообщает The Guardian.

"Подобный инцидент – ужас любого отца. Поступило сообщение о том, что в школе есть оружие, и правоохранители отреагировали. Это по своей сути опасная ситуация", – сообщил генпрокурор штата Висконсин Джош Каул на пресс-конференции.

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Представители власти назвали ученика несовершеннолетним, но не предоставили больше деталей о нем или конкретных данных о типе огнестрельного оружия, которое было у парня. Также не сообщалось, стрелял ли школьник в полицейских.

С тех пор ученики воссоединились со своими родителями. Некоторые из них ждали до пяти часов, пока их детей высадят в центре хранения автобусов в деревне примерно в 20 милях к юго-западу от столицы штата Мэдисон.

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Средняя школа, где стреляли полицейские, будет открыта 2 мая и будет служить центром для работников и учеников, чтобы получить там поддержку. Ожидается, что обучение будет возобновлено 3 мая, по словам директора Стива Салерно.

"Мы готовы засучить рукава и работать бок о бок с нашими удивительными правоохранительными органами и службами быстрого реагирования. Это могла быть гораздо хуже трагедия", — сказал Салерно на пресс-конференции.

По данным некоммерческой организации, отслеживающей такие инциденты, K-12 School Shooting Database, в последние годы в американских школах участились случаи стрельбы. Так, в 2024 году произошло по меньшей мере 115 таких инцидентов. В 82 из них кто-то был ранен или убит.

К слову, ранее в Сиднее юноша напал с ножом на епископа ассирийской церкви прямо во время службы в храме. Священнослужителю провели операцию, а нападавшего заключили под стражу.

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