В США популярное вечернее шоу на CBS показало карту Украины без Крыма (видео)

Карта Украины без Крыма в эфире The Late Show with Stephen Colbert / © скриншот с видео

В США в популярном вечернем шоу The Late Show with Stephen Colbert на телеканале CBS показали карту Украины без Крыма.

На это обратило внимание UNITED24 Media, которое опубликовало соответствующее сообщение в Facebook.

«Хотя Украина благодарна за поддержку и внимание, даже такие небольшие ошибки имеют значение. Россия систематически использует такие „карты без Крыма“ как часть своей пропаганды», — отметили авторы сообщения.

Карта Украины без оккупированного россиянами полуострова появилась в эфире шоу в тот момент, когда ведущий Стивен Колбер рассказывал о нападении России на украинцев.

«Украина вдохновляет мир героической борьбой под руководством Владимира Зеленского», — сказал ведущий в момент, когда рядом появилась карта государства без Крыма.

После этих слов Колбера в зале раздались громкие аплодисменты.

На момент публикации материала продюсеры и ведущий The Late Show with Stephen Colbert не отреагировали на замечания украинской стороны.

К слову, 13 декабря 2024 года во время жеребьевки отбора чемпионата мира по футболу 2026 года ФИФА показала карту Европы, на которой Крым не был обозначен как часть Украины.

После письма от Украинской ассоциации футбола относительно инцидента ФИФА выразила сожаление из-за изображения карты без Крыма. Организация объяснила, что карту разработал сторонний подрядчик, и они уже удалили ее из обращения. ФИФА признала деликатность ситуации, назвала инцидент непреднамеренным и заверила, что принимает меры, чтобы избежать подобных ошибок в будущем.