В США посетителей парков призывают не облизывать колорадских лягушек: фото

Крик души Службы национальных парков США адресован желающим получить необычные ощущения из-за наркотических свойств слизи лягушек пустыни Сонора.
В США посетителей парков призывают не облизывать колорадских лягушек.
Крик души Службы национальных парков США адресован желающим получить необычные ощущения из-за наркотических свойств слизи лягушек пустыни Сонора, пишет "НВ".
Колорадская лягушка или Bufo alvarius имеют секрет под названием 5-MeO-DMT, который земноводное использует для защиты от хищников. У человека это вещество вызывает эйфорию, ощущение тепла, сильные зрительные и слуховые галлюцинации.
Поэтому в народе эту лягушку еще называют наркобароном реки Колорадо.
Защитный механизм поставил колорадских лягушек под угрозу, поскольку их поиски в парках Северной Америки вышли за пределы разумного. В борьбу против ловли Bufo alvarius включилась Национальная служба парков США.
В своем аккаунте на Facebook организация оставила обращение, в котором апеллировала не к любви к природе, а к инстинкту самосохранения любителей психоделиков.
"У этих лягушек есть выступающие околоушные железы, которые выделяют сильный токсин. Вы можете заболеть, если он попадет к вам в рот", — говорится в сообщении.
Организация отметила, что амфибию можно отличить по большим размерам (до 18 см в длину), а также необычно низкому и тихому кваканью.
Пост Службы был подкреплен угрожающим фото лягушки, а также призывом не пробовать тянуть в рот других жителей парков, "независимо от того, это банановая улитка, необычный гриб или любая другая лягушка".
Напомним, в зверинце Женевы живет двухголовая 25-летняя черепаха.
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