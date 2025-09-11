В США после стрельбы скончался ультраправый активист Чарли Кирк: кто он и что говорил об Украине

Чарли Кирк / © Associated Press

В США скончался ультраправый активист Чарли Кирк после ранения во время дебатов в Университете долины Юты.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Великий, даже легендарный Чарли Кирк, скончался. Никто не понимал и не имел сердца Американской Молодежи лучше, чем Чарли», — написал он.

Трамп добавил, что активиста любили и уважали миллионы людей. «Его любили и восхищались все, особенно я», — подчеркнул он.

Президент США также выразил соболезнование семье: «Мелания и я выражаем соболезнование его прекрасной жене Эрике и семье. Чарли, мы любим тебя!

Кирк был давним союзником Трампа, соучредителем организации Turning Point USA и возглавлял несколько связанных с ней политических структур.

Американские СМИ сообщили, что предполагаемого подозреваемого в стрельбе уже заключили под стражу.

Заместитель вице-президента по управлению стратегическими коммуникациями университета Эллен Тринор заявила, что инцидент произошел примерно через 20 минут после начала выступления Кирка.

Кто такой Чарли Кирк и что говорил об Украине

Чарли Кирк был известным консервативным активистом, публицистом и медиаперсоной. Его обвиняли в распространении теорий заговора.

Он резко критиковал военную помощь Украине со стороны США и неоднократно отрицательно говорил о президенте Владимире Зеленском.

«Трамп знает правду о Зеленском. Он — марионетка ЦРУ, которая отправила свой народ на бессмысленную бойню», — писал Кирк в соцсети X в феврале.

Активист также обвинял Зеленского в нежелании завершить войну с Россией, а американские власти в трате средств на поддержку Украины. Он утверждал, что эту страну «многие могут найти на карте» и что Вашингтон «ошибается», считая Россию врагом.

