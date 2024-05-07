В США посоветовали Путину вывести войска из Украины, если он боится западной военной помощи Киеву

В РФ угрожают странам Запада из-за помощи в защите от российских окупантов.

В Администрации президента США Джо Байдена прокомментировали угрозы МИД РФ наносить удары по военным объектам Британии из-за того, что Лондон разрешил Киеву использовать свою. Оружие для ударов по России.

Также читайте Разведка Британии спрогнозировала рост потерь России на войне

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби порекомендовал Кремлю вывести свои войска из Украины, если там боятся больших потерь, сообщает Oboz.ua.

Он отметил, что Москва ведет агрессивную войну против Украины на ее территории, поэтому если в Кремле не хотят понести большие потери из-за западной помощи, нужно вывести войска с оккупированных территорий.

"Если Путин и российские официальные лица беспокоятся о своих войсках в Украине, которые получают удары оружием из других стран, то самый легкий способ отреагировать – просто забрать свои войска и уйти", – сказал Кирби.

Кроме того, он назвал безответственным поведением российского руководства, которое снова пытается угрожать ядерным оружием.

Напомним, ранее сообщалось, что поручение Путина провести в России обучение с применением нестратегического ядерного оружия – это попытка повысить ставки накануне запланированного саммита мира.

Кроме того, мы ранее информировали, что в США ответили, будут ли Путина признавать президентом после "инаугурации".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.