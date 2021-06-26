В США посреди оживленной улицы разбился воздушный шар с пятью людьми: видео

Шар врезался в линию электропередач, оставив без света 13 тысяч домов.
В американском штате Нью-Мексико в субботу, 26 июня, посреди оживленной улицы в Альбукерке упал и загорелся воздушный шар.
Об этом сообщает The Associated Press.
Отмечается, что в результате инцидента погибли четыре человека: двое мужчин, в том числе пилот, и две женщины. Еще один пассажир госпитализирован в критическом состоянии.
По данным правоохранителей, воздушный шар врезался в линию электропередач, оставив без света 13 тысяч домов. Корзина упала с высоты около 30 метров, а цветная оболочка оторвалась и приземлилась на крышу жилого дома.
Причины аварии пока неизвестны. Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте США начали расследование.
"Альбукерке — это Мекка для полетов на воздушном шаре. В октябре в городе проходит девятидневное мероприятие, которое привлекает внимание сотен тысяч зрителей и пилотов со всего мира. Это одно из самых фотографируемых событий в мире", — указывается в издании.
Video of the hot air balloon crash in Albuquerque this morning from Brandon Banes. So far four people are dead and one is critically injured. pic.twitter.com/ZpuCz8qI1y— Grant Tosterud (@granttosterudwx) June 26, 2021
4 people were killed and 1 person was critically injured when a hot air balloon crashed into power lines in Albuquerque, New Mexico Saturday pic.twitter.com/TbPPcSRP20— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) June 26, 2021
Как сообщалось, 12 лет лишения свободы может получить пилот воздушного шара, упавшую на кладбище во время фестиваля в Каменец-Подольском. Тогда один человек погиб, четверо травмированы.