В США посреди оживленной улицы разбился воздушный шар с пятью людьми: видео

В США посреди оживленной улицы разбился воздушный шар с пятью людьми: видео

Шар врезался в линию электропередач, оставив без света 13 тысяч домов.

В американском штате Нью-Мексико в субботу, 26 июня, посреди оживленной улицы в Альбукерке упал и загорелся воздушный шар.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что в результате инцидента погибли четыре человека: двое мужчин, в том числе пилот, и две женщины. Еще один пассажир госпитализирован в критическом состоянии.

По данным правоохранителей, воздушный шар врезался в линию электропередач, оставив без света 13 тысяч домов. Корзина упала с высоты около 30 метров, а цветная оболочка оторвалась и приземлилась на крышу жилого дома.

Причины аварии пока неизвестны. Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте США начали расследование.

"Альбукерке — это Мекка для полетов на воздушном шаре. В октябре в городе проходит девятидневное мероприятие, которое привлекает внимание сотен тысяч зрителей и пилотов со всего мира. Это одно из самых фотографируемых событий в мире", — указывается в издании.

Video of the hot air balloon crash in Albuquerque this morning from Brandon Banes. So far four people are dead and one is critically injured. pic.twitter.com/ZpuCz8qI1y — Grant Tosterud (@granttosterudwx) June 26, 2021

4 people were killed and 1 person was critically injured when a hot air balloon crashed into power lines in Albuquerque, New Mexico Saturday pic.twitter.com/TbPPcSRP20 — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) June 26, 2021

Как сообщалось, 12 лет лишения свободы может получить пилот воздушного шара, упавшую на кладбище во время фестиваля в Каменец-Подольском. Тогда один человек погиб, четверо травмированы.

Новости Украины: пилот воздушного шара, упавшего в Каменце-Подольском, может сесть на 12 лет

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