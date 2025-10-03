В США появятся доллары с изображением Трампа: фото

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Министерство финансов США рассматривает план чеканки новых монет номиналом 1 доллар с изображением президента Дональда Трампа в рамках усилий, направленных на празднование 250-й годовщины основания Америки.

Об этом сообщает FOX Business.

«Хотя окончательный дизайн монеты стоимостью 1 доллар США в честь 250-летия Соединенных Штатов еще не выбран, этот первый проект хорошо отражает неизменный дух нашей страны и демократии, даже несмотря на огромные препятствия. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться большим количеством информации в ближайшее время», — говорится в заявлении Минфина США.

Советник по коммуникациям сенатора-республиканца от Техаса Теда Круза Стив Гест в соцсети X опубликовал черновой вариант изображения.

«Америка вернулась, а вместе с ней и однодолларовая монета. Трамп навсегда останется лицом 250-летия Америки», — написал он.

Черновой вариант монеты с изображением Дональда Трампа

На лицевой стороне монеты изображен профиль Трампа. На оборотной стороне — действующий президент США изображен на фоне американского флага с поднятым кулаком, что имеет сходство с широко распространенной фотографией Трампа, на которой он реагирует на ранение в ухо во время покушения на него в прошлом году в Пенсильвании.

Министерство финансов имеет законные полномочия чеканить коллекционные монеты номиналом 1 доллар, в частности для таких событий, как празднование 250-летия США в следующем году.

Двумя последними выпущенными памятными монетами Монетного двора США были монеты «Гарриет Табман» и «Величайшее поколение», выпущенные в 2024 году, которых было продано всего 56 894 и 79 980 монет соответственно.

Напомним, ранее республиканец Джо Уилсон, избранный в Палату представителей от Южной Каролины, разработал проект закона, по которому портрет Дональда Трампа должен появиться на новой купюре в 250 долларов. Таким образом, считает американский политик, будут отмечены достижения президента в финансовой сфере.

Другой член Палаты представителей от Республиканской партии Брэндон Гилл хотел «увековечить» президента США Дональда Трампа и разместить его портрет на 100-долларовой купюре.