В США поймали гигантского крокодила: то, что он нес в пасти, шокировало всех

Крокодил / © Pixabay

Реклама

В жилом районе американского штата Флорида служащие выловили крупного американского крокодила после того, как жители стали свидетелями того, как хищник плыл по каналу с собакой в пасти. Инцидент вновь обострил дискуссию о росте конфликтов между людьми и дикой природой.

Об этом пишет издание The Cool Down.

Необычное происшествие произошло в середине ноября в районе Саут-Патрик-Шорс, что к северу от города Сателлайт-Бич. По данным FWC, американского крокодила длиной около 11 футов (более 3 метров) впервые заметили 16 ноября в канале, который проходит через жилую застройку.

Реклама

Местный житель Зак Сперлок рассказал журналистам, что прибежал на место после звонка от знакомого, который заметил рептилию во время прогулки с ребенком. По его словам, крокодил находился совсем рядом и плыл, держа в пасти собаку, похожую на золотистого ретривера.

Сперлок отметил, что как владелец собаки он остро пережил увиденное и назвал инцидент «сердцераздирающим». По его словам, для семьи, которая потеряла домашнего любимца, реализовался худший возможный сценарий.

На вызов оперативно прибыли сотрудники Комиссии по охране рыбы и дикой природы Флориды. После многочасовой операции крокодила удалось безопасно выловить. По данным FWC, это первый подтвержденный случай появления американского крокодила в этом районе с 2018 года.

После оценки ситуации специалисты приняли решение не возвращать животное в дикую природу. Крокодила поместили в постоянное содержание, чтобы минимизировать риски как для жителей района, так и для самого хищника.

Реклама

Экологи отмечают, что подобные инциденты становятся все более частыми на фоне быстрого роста населения, сокращения естественных сред обитания и изменений экосистем, связанных с глобальным потеплением. В поисках пищи или более благоприятных условий животные вынуждены заходить на территории, где живут люди, что повышает опасность как для людей, так и для их домашних любимцев.

Специалисты отмечают, что уменьшить количество таких ситуаций можно благодаря восстановлению природных сред, сохранению водно-болотных угодий, созданию экологических коридоров и улучшению качества воды. Подобные природоохранные проекты помогают удерживать дикую фауну на безопасном расстоянии от жилых районов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в мире есть самый старый крокодил, которому уже 124 года и рассказывали что о нем известно.