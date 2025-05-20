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В США предлагают обвинить жену Байдена в пренебрежении здоровьем мужа — NYT
Скандал вокруг здоровья Байдена приобретает новый оборот: его жену Джилл обвиняют в жестоком обращении.
В США предлагают привлечь Джилл Байден к ответственности за «жестокое обращение с пожилыми людьми» из-за якобы игнорирования проблем со здоровьем мужа — бывшего президента Джо Байдена.
Об этом сообщило издание NYT.
Высокопоставленный чиновник Министерства юстиции США ответил на пост, в котором отметил, что Джилл «знала о проблемах со здоровьем президента Байдена. Но все равно хотела, чтобы он баллотировался в президенты. Он написал: „Жестокое обращение с пожилыми людьми! Уголовное обвинение?“.
Террелл также переопубликовал ряд постов в X с критикой и обвинениями в адрес Джилл:
«Жестокое обращение с пожилыми людьми является формой домашнего насилия, и Джилл Байден должна многое объяснить относительно своего участия в обмане американского народа и налогоплательщиков. Я бы никогда не пожелала Джо Байдену физического вреда, несмотря на мои личные политические взгляды; очень жаль, что его собственная семья поставила под угрозу его благополучие», — отметила одна из пользователей Х.
«Его медицинская команда должна была обнаружить это еще много лет назад! Позор Джилл и всем, кто отвернулся и проигнорировал это! Они действительно виновны в жестоком обращении с пожилыми людьми, и если они заставят его пройти любую медицинскую процедуру сейчас, облучение или химиотерапию, они должны быть расстреляны! Но они хотели внимания и статуса любой ценой», — говорится в посте другого пользователя.
Эти заявления прозвучали после того, как стало известно о поздней стадии рака простаты у Джо Байдена. Критики утверждают, что болезнь могла быть обнаружена годами ранее, но была скрыта. В соцсетях разгорелись споры: одни обвиняют Джилл, другие считают это политической атакой.
Ранее после известия о раке у Байдена президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланией выразил соболезнования и пожелал потилитику скорейшего выздоровления.
В то же время Трамп-младший также отреагировал на болезнь Байдена. В своем посте он написал: «Я хочу знать, как доктор Джилл Байден пропустила пятую стадию метастатического рака, или это очередное сокрытие???». Стоит отметить, что Джилл Байден является доктором педагогических наук.
В издании отметили, что в ежегодных медицинских отчетах о состоянии здоровья Байдена, которые публиковались с 2021-го по 2025 год во время его президентства, не было упоминаний о прохождении им скрининга на простат-специфический антиген (ПСА) — анализ, помогающий выявить ранние стадии рака простаты и рекомендованный Американским онкологическим обществом мужчинам, достигшим 50 лет.
Впоследствии президент США Дональд Трамп выразил удивление тем, что диагноз был скрыт от общественности так долго.
Напомним, Байден уже сделал первое заявление о диагностированном у него раке.