В США предложили законопроект для блокирования золотых запасов России

Законопроект внесла двухпартийная группа американских сенаторов.

Двухпартийная группа американских сенаторов внесла законопроект, который может заблокировать использование Россией золотых резервов, которые РФ сможет использовать для противостояния жестким санкциям.

Об этом сообщает Axios.

Санкции против России заморозили валютные активы страны, но ее запасы золота могут оказаться спасением.

У России около 132 миллиардов долларов золотых запасов.

Законопроект, внесенный сенаторами, будет направлен на способность России продавать золотые запасы.

"Большие запасы золота в России являются одним из оставшихся немногих активов, которые Путин может использовать, чтобы удержать экономику своей страны от еще большего падения. Санкционируя эти запасы, мы можем еще больше изолировать Россию от мировой экономики и усилить сложность военной кампании Путина", – говорится в заявлении.

Это вторичные санкции, которые будут налагаться на любые американские организации, сознательно совершающие операции с золотом или транспортирующие золото из активов центрального банка России, или продающие золото физически или электронным способом в России.

Начиная с 2014 года, когда США ввели новые санкции против России за ее вторжение в Крым, Россия увеличивала темпы закупки золота. Теперь Банк России снова начинает покупать золото.

Напомним, кредитный рейтинг России снизился до преддефолтного.

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