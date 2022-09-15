В США представили законопроект о признании России страной-спонсором терроризма

Статус России как государства, что спонсирует терроризм, будет позволять подавать иски в суды США за действия Москвы в Украине.

На рассмотрение верхней палаты Конгресса США поступил законопроект, согласно которому Россия квалифицируется как государство-спонсор терроризма. Его подготовили сенаторы, представляющие обе парламентские партии – демократ Ричард Блюменталь и республиканец Линдси Грэм.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Представляя законопроект, сенатор Блюменталь на пресс-конференции объяснил его необходимость и актуальность убийствами мирных украинцев и другими проявлениями жестокости, которые сопровождают российское вторжение в Украину.

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Второй соавтор законопроекта Сенатор Грэм подчеркнул, что включение России в список государств-спонсоров терроризма станет убедительным свидетельством американской поддержки как Киеву, так и другим союзникам США, и в то же время позволит вводить против России жесткие санкции. В частности, в случае принятия этого законопроекта против России можно будет подавать иски в суды США за действия Москвы в Украине.

Пока неизвестно, когда законопроект будет вынесен на голосование.

Напомним, что такой статус для России от Вашингтона требует Украина, но администрация Байдена выступает против такого шага. В то же время, Министерство иностранных дел РФ пригрозило США полным расторжением отношений в случае признания России государством-спонсором терроризма.

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