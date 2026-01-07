В США пригрозили иранским властям, вспомнив падение режима Мадуро

Линдси Грэм. / © Associated Press

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм пригрозил лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, если его правительство будет продолжать подавлять протестующих в стране.

Об этом он сказал в программе на Fox News, сообщает Mediaite.

По его словам, «величайшему президенту всех времен» Дональду Трампу по силам уничтожить «нацистский режим аятоллы». В качестве примера американское чиновник вспомнил о событиях в Венесуэле и падении режима Николаса Мадуро. Грэм открыто заявил, мол, «помощь уже в пути» — намекая на возможные наказания от США для иранских властей.

«Если вы бросите вызов [Трампу], если вы один из оставшихся у власти и попытаетесь взорвать его авторитет, то, что произошло с Мадуро, произойдет и с вами. Но настанет день, когда страна будет готова к выборам, свободным и честным, на которых изберут людей, которые будут союзниками США. Диктатор, бандит, находится в тюрьме в Нью-Йорке», — подчеркнул Линдси Грэм.

Грэм также обратился к «народу Ирана» и протестующим. Сенатор заявил, что если иранское правительство будет продолжать убивать протестующих, Трамп перейдет к решительным действиям.

«Аятоллы должны понять — если вы продолжите убивать своих людей, требующих лучшей жизни — Дональд Трамп уничтожит вас. В Иране будут изменения. Это будут самые масштабные изменения в истории Ближнего Востока — избавиться от этого нацистского режима. Народ Ирана — помощь уже в пути», — заявил сетатор от Республиканцев.

Как сообщалось, Дональд Трамп после Венесуэлы нацелился на другие страны. Издание Bild пишет о том, что, выступая перед журналистами на борту Air Force One, президент США упомянул Колумбию, Кубу, Гренландию, Мексику и Иран.

