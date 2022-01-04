В США примут санкции в отношении российского "Северного потока-2" — СМИ

Документ могут быть приняты уже в середине января.

В американской Республиканской партии убеждены, что сенат примет законопроект о санкциях в отношении российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники.

"Мы подавляющим большинством победим в этом голосовании", — цитирует изданно старшего помощника одного из сенаторов-республиканцев, имя которого не разглашают.

Законопроект внес республиканец Тед Круз. Для принятия документа необходимо 60 голосов, что означает еще и поддержку не менее десяти демократов. В палате заседают 100 сенаторов: 50 от Республиканской партии и 50 от Демократической.

Politico пишет, что сенаторы проголосуют по законопроекту до 14 января. К слову, санкции вступают в силу 15 дней после окончательного утверждения закона. Впрочем, если президент Джо Байден откажется вводить санкции, это может сделать Конгресс.

Согласно принятой в США процедуре, после утверждения сенатом законопроект поступит в палату представителей, а затем на подпись президенту, после чего вступит в силу закона.

Как сообщалось, 22 ноября США одобрили санкции против двух судов и связанных с РФ компаний, участвующих в реализации проекта российского газопровода "Северный поток-2".

Российская Федерация считает новые санкции США против газопровода "Северный поток-2" незаконными и неправильными.

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