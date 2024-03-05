В США принимают меры, чтобы урегулировать вопросы искусственного интеллекта

В частности, речь идет о билле о правах на ИИ, разрабатываемых в Белом доме.

Законодатели по меньшей мере 7 штатов США принимают меры, чтобы урегулировать вопросы искусственного интеллекта, пока Конгресс по этому поводу бездействует.

Об этом говорится в материале АР.

"Эти предложения являются одними из первых шагов в десятилетней дискуссии по сбалансированию преимуществ этой новой технологии с широко задокументированными рисками", — отмечается в источнике.

По мнению профессора Университета Брауна Суреша Венкатасубраманяна, искусственный интеллект действительно влияет на каждую отрасль жизни человека, знает ли она об этом или не догадывается.

Специалист является соавтором плана билля о правах на ИИ в Белом доме.

По данным Ассоциации производителей программного обеспечения BSA The Software Alliance, в 2023 году всего около дюжины из почти 200 законопроектов, связанных с искусственным интеллектом, представленных государственными органами, было принято.

"Эти и более 400 законопроектов, связанных с искусственным интеллектом, которые обсуждались в этом году, были в основном направлены на регулирование, в частности, ситуаций с 200 дипфейками, заполонившими социальные сети, а также чат-ботами, например ChatGPT", — говорится в источнике.

Они отличаются от семи законов штата, которые будут применяться во всех отраслях для регулирования дискриминации искусственного интеллекта — одной из "наиболее порочных и сложных проблем технологии" — обсуждаемых от Калифорнии до Коннектикута.

Тем временем в приложении "Действие" появится так называемая помощница Надежда на основе искусственного интеллекта. ТСН.ua уже сообщал о главных преимуществах нововведения, а именно о скорости и экономии времени команды поддержки "Действия". Сейчас помощницу Надежды пока тестируют и дорабатывают.

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