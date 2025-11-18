В США приняли закон о полном рассекречивании "дела Эпштейна"

Сенат США

Реклама

Палата представителей США проголосовала за полное обнародование документов, связанных с делом Джеффри Эпштейна, — 427 голосов «за» и лишь один «против».

Об этом пишет издание LADbible.

Решение обязывает Министерство юстиции рассекретить все файлы, однако перед этим двухпартийный законопроект должен пройти голосование в Сенате и попасть на подпись президенту Дональду Трампу.

Реклама

Несмотря на то, что позиция Трампа относительно публикации документов неоднократно менялась, его имя упоминается в ряде электронных писем, связанных с Эпштейном. В этих сообщениях американский финансист якобы утверждал, что Трамп «знал о девушках», что снова привлекло внимание к их возможным связям.

Трамп поддержал решение о публикации файлов, заявив, что «нам нечего скрывать». Это стало резким разворотом после нескольких недель заявлений о том, что требование обнародовать документы является «отвлечением, организованным демократами».

После появления в медиа писем, где упоминается его имя, Трамп в соцсетях снова раскритиковал демократов, назвав ситуацию «очередной попыткой раскрутить фальшивку об Эпштейне».

По его словам, оппоненты пытаются переключить внимание с собственных провалов, «в частности по Шатдауну и другим вопросам». Он также обвинил демократов в том, что их действия «стоили стране 1,5 триллиона долларов» и «поставили многих под угрозу».

Реклама

«Не должно быть никаких отвлечений на Эпштейна или что-то другое», — написал он, — «Республиканцы должны сосредоточиться на открытии страны и исправлении масштабных убытков, которые нанесли демократы».

Напомним, ранее мы писали о том, что в США рассекретили письма Эпштейна, в которых он обращался к российским дипломатам и предлагал информацию, касающуюся президента Дональда Трампа.