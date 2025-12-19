В США приостанавливают лотерею Green Card: какая причина

Заявка на Green Card / © Getty Images

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм объявила, что дала указание приостановить программу Diversity Visa 1 (лотерея Green Card). Поводом для отмены стало недавнее нападение в Род-Айленде, совершенное иммигрантом, прибывшим в страну по этой программе.

Об этом Ноэм сообщила в соцсети X.

Министр внутренней безопасности заявила, что этот механизм представляет угрозу национальной безопасности США.

«Стрелок из Университета Брауна Клаудио Мануэль Невеш Валенте въехал в Соединенные Штаты в 2017 году по иммиграционной визовой программе лотереи разнообразия (DV1) и получил Green Card. Этому ужасному человеку никогда не должны были разрешить въезд в нашу страну», — говорится в заметке Ноэм.

Она добавила, что в 2017 году президент США Дональд Трамп боролся за прекращение этой программы после того, как террорист ИГИЛ совершил сокрушительный наезд грузовиком в Нью-Йорке. Этот террорист тоже попал в США по программе DV1 и убил восемь человек.

«По поручению президента Трампа я немедленно даю указание Службе гражданства и иммиграции США (USCIS) приостановить программу DV1, чтобы предотвратить дальнейший вред для американцев из-за этой катастрофической программы», — подчеркнула министр.

Напомним, с 16 октября регистрация в лотерее Green Card стала платной: за каждую заявку необходимо было вносить сбор в размере 1 долл. через официальный портал США. Государственный департамент ввел эту меру, чтобы покрыть административные расходы программы, модернизировать системы безопасности и бороться с мошенническими анкетами.