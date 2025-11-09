В США приостановили поставки оружия для Украины: Axios назвало причину

Шатдаун в США заблокировал военную помощь на миллиарды / © Getty Images

В Соединенных Штатах из-за остановки работы правительства (шатдаун) отложили экспорт оружия стоимостью более $5 миллиардов для поддержки союзников по НАТО и Украине.

Об этом пишет Axios со ссылкой на оценку Государственного департамента.

«Это действительно очень вредит как нашим союзникам и партнерам, так и американской промышленности, которая не позволяет им фактически поставлять многие из этих критически важных возможностей за границу», — заявил высокопоставленный чиновник Государственного департамента изданию Axios.

В частности, речь идет о поставках ракет AMRAAM, боевых систем Aegis и HIMARS для Дании, Хорватии и Польши. В издании отмечают, что окончательное назначение экспорта этого оружия неизвестно, но проданное союзникам по НАТО оружие часто передается для помощи Украине.

По словам чиновника, незавершенные соглашения включают как продажу оружия напрямую от правительства США союзникам по НАТО, так и лицензирование частных оборонных компаний США на экспорт оружия.

В результате шатдауна многие сотрудники Государственного департамента, чья работа заключается в информировании сотрудников комитета Конгресса — и обеспечении завершения процесса продажи — были отправлены в отпуск, что повлекло замедление.

Напомним, 1 октября Конгресс США не смог договориться о финансировании, что привело к шатдауну — остановке работы правительства.

3 октября издание The Telegraph со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщило, что из-за шатдауна в США заморожены переговоры о будущих поставках оружия и важном соглашении об обмене технологиями дронов на американские роялти.