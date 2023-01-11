В США приостановили все полеты страной из-за технического сбоя

В США произошел сбой в системе авиауведомлений.
В среду, 11 января, все рейсы в США были приостановлены или отложены на несколько часов из-за сбоя в системе управления полетами.
Об этом пишет BBC.
Федеральное управление гражданской авиации (FAA) сообщило о проблеме с системой, предупреждающей пилотов о потенциальной опасности на маршрутах полетов.
Вылетевшим к тому времени рейсам позволили продолжить движение до мест назначения.
Президент США Джо Байден был проинформирован о сбое, в Белом доме заявили, что на данный момент "нет никаких доказательств кибератаки".
Также сообщается, что из-за инцидента акции американских перевозчиков упали во время предбиржевых торгов в среду. Акции Southwest Airlines упали на 2,4%, в то время как Delta Air Lines Inc (DAL.N), United Airlines (UAL.O) и American Airlines (AAL.O) упали примерно на 1%.
Напомним, посол России обвинил США в "фактической причастности" к войне в Украине.
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