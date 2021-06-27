В США присяжные признали виновным мужчину, сбившего школьную команду лыжников

Мужчина потерял сознание перед аварией, из-за того, что подавился энергетиком.
В Оклахоме присяжные признали виновным мужчину, врезавшегося в лыжную команду средней школы.
Об этом информирует ABC News.
Макс Таунсенд, которого обвиняли в том, что врезался в учеников средней школы Оклахомы, убив троих и травмировав еще нескольких, признали виновным.
Прокуроры считают, что Таунсенд разогнал свой автомобиль до 124 км в час, пересек две полосы движения и свернул на тротуар и врезался в учеников.
Присяжные избрали пожизненное заключение в качестве наказания по каждому пункту обвинения в убийстве второй степени, 10 лет за каждый пункт обвинения, связанный с оставлением места ДТП со смертельным исходом, и два года за каждое преступление, связанное с травмой и побегом.
Официальное вынесение приговора назначено на 19 августа.
При этом адвокат мужчины заявил, что Таунсенд потерял сознание перед аварией, ведь подавился энергетиком. Его сын погиб накануне в автокатастрофе.
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