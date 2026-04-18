В США признали, что украинцы в корне изменили войну

Украинский военный / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Технологические инновации, которые используют Вооруженные силы Украины для сопротивления российской агрессии, в корне изменили способ ведения войны.

Об этом заявил во время заседания Конгресса США министр армии США Дэн Дрисколл, которого цитирует Clash Raport.

«Я был в Киеве, я провел много времени с представителями украинского руководства. Они в корне изменили то, как люди участвуют в конфликтах», — заявил американский чиновник.

Дэн Дрисколл назвал «совершенно удивительной» работу по инновациям, которые применяют на поле боя украинские бойцы.

«Я публично заявляю, что мы многому учимся у них и усваиваем много уроков, которые они нам дали», — сказал он.

По данным журналистов, Дрисколл считается близким другом вице-президента США Джей Ди Венса и его авторитет быстро рос в администрации американского президента Дональда Трампа.

В ноябре 2025 года именно Дэну Дрисколлу было поручено представить президенту Украины Владимиру Зеленскому 28-пунктный «мирный план», который вызвал много критики. Впоследствии его отстранили от мирных переговоров по войне РФ против Украины.

Напомним, во время масштабных учений НАТО Hedgehog 2025, которые проходили в мае прошлого года в Эстонии, десять бойцов ВСУ за полдня разнесли 17 единиц бронетехники и нанесли 30 ударов по другим целям. За сутки войска НАТО потеряли бы два батальона, если бы этот бой был настоящим.