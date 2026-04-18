ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
501
Время на прочтение
1 мин

В США признали, что украинцы в корне изменили войну

Американский министр, который является близким другом Джей Ди Венса, назвал «совершенно удивительной» работу по инновациям, которые применяют на поле боя украинские бойцы.

Автор публикации
Богдан Скаврон
Украинский военный / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Технологические инновации, которые используют Вооруженные силы Украины для сопротивления российской агрессии, в корне изменили способ ведения войны.

Об этом заявил во время заседания Конгресса США министр армии США Дэн Дрисколл, которого цитирует Clash Raport.

«Я был в Киеве, я провел много времени с представителями украинского руководства. Они в корне изменили то, как люди участвуют в конфликтах», — заявил американский чиновник.

Дэн Дрисколл назвал «совершенно удивительной» работу по инновациям, которые применяют на поле боя украинские бойцы.

«Я публично заявляю, что мы многому учимся у них и усваиваем много уроков, которые они нам дали», — сказал он.

По данным журналистов, Дрисколл считается близким другом вице-президента США Джей Ди Венса и его авторитет быстро рос в администрации американского президента Дональда Трампа.

В ноябре 2025 года именно Дэну Дрисколлу было поручено представить президенту Украины Владимиру Зеленскому 28-пунктный «мирный план», который вызвал много критики. Впоследствии его отстранили от мирных переговоров по войне РФ против Украины.

Напомним, во время масштабных учений НАТО Hedgehog 2025, которые проходили в мае прошлого года в Эстонии, десять бойцов ВСУ за полдня разнесли 17 единиц бронетехники и нанесли 30 ударов по другим целям. За сутки войска НАТО потеряли бы два батальона, если бы этот бой был настоящим.

Дата публикации
Количество просмотров
501
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie