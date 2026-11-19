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В США продали картину Винсента ван Гога за рекордные деньги: на аукционе возник спор
Продажа «Цветущих каштанов» сопровождалась спором относительно истории происхождения картины.
Картину известного художника Винсента ван Гога продали на аукционе в Нью-Йорке за рекордные $190,4 млн. Из-за полотна возник спор между продавцом и наследниками предыдущего владельца.
Об этом сообщают The Guardian
Полотно создано в 1890 году в последние два месяца жизни художника. На нем изображена сельская улица с цветущими каштанами, по которой идут мужчина и три женщины с зонтиками. До продажи картина более 50 лет была в частной коллекции аргентинской семьи Блакьер-Арриета и не выставлялась на публике.
Предыдущий аукционный рекорд для работ ван Гога составил $117,2 млн. Он был установлен в ноябре 2022 года, когда на торгах Christie’s в Нью-Йорке была продана картина «Пшеничное поле с кипарисами» (Orchard with Cypresses).
Перед аукционом потомки предыдущего владельца Фишера требовали выяснить, была ли продажа добровольной и получила ли семья справедливую рыночную цену. В конце концов, семья Блакьер-Арриета и наследники Фишеров достигли договоренности о продаже полотна, однако условий не раскрыли.
Наследники Фишеров заявили, что благодаря этой договоренности удалось признать страдания их семьи во времена нацистского режима и почтить память Гизели Берман Фишер, которая добивалась справедливости для своей семьи.
Напомним, на ежегодной художественной ярмарке антиквариата Tefaf в Маастрихте продали картину Винсента ван Гога «Голова старой крестьянки в белом чепце» за 4,5 миллиона евро.