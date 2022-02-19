В США продлили действие режима ЧС, введенного из-за пандемии коронавируса

Чрезвычайная ситуация в США была объявленная в марте 2020 года в связи с пандемией COVID-19.

Президент США Джо Байден принял решение о продлении режима чрезвычайной ситуации, введенного в связи с пандемией коронавируса в стране.

Об этом сообщает Белый дом.

"Сохраняется необходимость продолжения действия режима чрезвычайной ситуации в стране. Пандемия COVID-19 по-прежнему представляет значительный риск для здоровья и безопасности населения страны", - говорится в письме главы Белого дома спикеру Палаты представителей и председателю Сената.

"Крайне важно продолжать бороться с COVID-19, реагировать на него, используя все возможности, в том числе возможности федерального правительства", - говорится в тексте письма для Конгресса.

Чрезвычайная ситуация в США, объявленная в марте 2020 года в связи с пандемией COVID-19, продолжит действовать после 1 марта 2022 года. Режим мог быть автоматически отменен, если бы в течение 90 дней до годовщины его объявления президент не направил Конгрессу уведомление о продлении.

С начала пандемии в США выявлено более 78,3 млн случаев заболевания, от его последствий скончались 933 749 человек.

Напомним, в Украине обнаружили новую мутацию COVID-штамма "Омикрон", вызывающую беспокойство.

Ранее британские ученые предупредили, что следующий штамм COVID-19 может убить гораздо больше людей и иметь более выраженную патогенность, чем "Дельта" или "Омикрон".

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что пандемия коронавируса еще не закончилась и пока не видно конца завершения из-за постоянного появления в мире новых штаммов вируса.

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