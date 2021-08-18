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В США продлят масочный режим в транспорте: сколько и где будут действовать ограничения

Автор
Елена Вус
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В США продлят масочный режим в транспорте: сколько и где будут действовать ограничения

Associated Press

Действующий приказ администрации транспортной безопасности относительно масочного режима действует до 13 сентября.

В США продлят масочный режим в транспорте. Ограничения останутся на вокзалах, а также в аэропортах. Запрет будет действовать как минимум до 18 января 2022 года, в связи с пандемией COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что крупнейшие американские авиакомпании во вторник были проинформированы о подобных планах.

Нынешние требования Центров контроля и профилактики заболеваний США носить маски распространяются на все виды пассажирского и общественного транспорта, в частности на такси, а также на транспортные узлы: аэропорты, вокзалы, морские порты, автобусные и паромные терминалы, станции метро.

Напомним:

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