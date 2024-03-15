В США прогнозируют мрачные сценарии войны в Украине — The Washington Post

Если Украина не получит американскую помощь, может наступить коллапс.

Без военной помощи от США американские чиновники прогнозируют мрачные сценарии войны в Украине — территориальные потери и гибель "бесчисленного количества" украинцев.

Об этом говорится в публикации The Washington Post.

Один из высокопоставленных американских чиновников в комментарии изданию подчеркнул, что без дополнительной помощи в Украине может наступить коллапс: даже если ВСУ удержат давление врага, то это будет происходить ценой "бесчисленного количества людей".

Директор ЦРУ Уильям Бернс во время выступления перед законодателями предупредил, что без помощи США территориальные потери Украины в этом году будут "значительными".

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Представители Белого дома открыто не говорят о каких-либо альтернативных вариантах помощи для Украины, надеясь с помощью общественного давления добиться от Конгресса результативного голосования за выделение 60 млрд долларов новой помощи.

"Но в частных разговорах они [американские чиновники] смирились с перспективой того, что политическая несостоятельность может возобладать — либо провалить пакет помощи, либо принять его слишком поздно для того, чтобы избежать катастрофы для правительства в Киеве", — отметили в издании.

Американские чиновники отметили, что в случае окончательного прекращения финансовой помощи Украине от США, сценарии для нашего государства будут зависеть от способности мобилизовать новые силы, успеха тренировочных инициатив на Западе и морального духа войск.

"Кончится ли это крахом или большими потерями остается предметом внутренних дебатов. Но без дополнительной и постоянной поддержки со стороны США не может быть светлого будущего для Украины", — добавил высокопоставленный чиновник.

Напомним, правительство Украины нарабатывает варианты на случай, если в Конгрессе США не смогут согласовать выделение финансовой помощи для нашей страны.

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