В США проголосовали за законопроект во избежание "шатдауна" без финансирования для Украины

Белый дом ожидает от Палаты представителей отдельного законопроекта для сохранения помощи Украине.
В субботу, 30 сентября, Палата представителей США проголосовала за проект о временных расходах федерального правительства на 45 дней, не включающего помощь Украине. Это произошло за несколько часов до возможной остановки работы госорганов США — так называемого "шатдауна".
Об этом сообщает ABC News.
Предложенный республиканцами проект предусматривает помощь в стихийных бедствиях, но не дополнительное финансирование для Украины или безопасности границ.
Голосованию за столь компромиссное решение предшествовали несколько недель споры между республиканцами в Палате представителей.
В конце концов, за такой проект финансирования проголосовали 335 членов Палаты представителей, против – 91.
Если бы это не было сделано и работа правительства была приостановлена, то 3,5 миллиона федеральных работников в США остались бы без зарплаты, а миллионы социально незащищенных людей потеряли помощь.
Принятый документ о временных расходах Палата представителей направила в Сенат, который должен его утвердить.
Администрация президента Джо Байдена ожидает от спикера Палаты представителей республиканца Кевина Маккарти сохранение помощи Украины путем внесения отдельного законопроекта.
Напомним, ранее в Госдепартаменте США предупредили, что возможный "шатдаун" может повлиять на помощь Украине.
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