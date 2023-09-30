В США проголосовали за законопроект во избежание "шатдауна" без финансирования для Украины

Белый дом ожидает от Палаты представителей отдельного законопроекта для сохранения помощи Украине.

В субботу, 30 сентября, Палата представителей США проголосовала за проект о временных расходах федерального правительства на 45 дней, не включающего помощь Украине. Это произошло за несколько часов до возможной остановки работы госорганов США — так называемого "шатдауна".

Об этом сообщает ABC News.

Предложенный республиканцами проект предусматривает помощь в стихийных бедствиях, но не дополнительное финансирование для Украины или безопасности границ.

Голосованию за столь компромиссное решение предшествовали несколько недель споры между республиканцами в Палате представителей.

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В конце концов, за такой проект финансирования проголосовали 335 членов Палаты представителей, против – 91.

Если бы это не было сделано и работа правительства была приостановлена, то 3,5 миллиона федеральных работников в США остались бы без зарплаты, а миллионы социально незащищенных людей потеряли помощь.

Принятый документ о временных расходах Палата представителей направила в Сенат, который должен его утвердить.

Администрация президента Джо Байдена ожидает от спикера Палаты представителей республиканца Кевина Маккарти сохранение помощи Украины путем внесения отдельного законопроекта.

Напомним, ранее в Госдепартаменте США предупредили, что возможный "шатдаун" может повлиять на помощь Украине.

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