В США прогремел взрыв на грузовом судне: подробности с видео

Момент взрыва на судне W-Sapphire / © скриншот с видео

В порту Балтимора (США) на грузовом судне W-Sapphire, которое перевозило уголь, произошел взрыв. Инцидент случился 18 августа неподалеку от места, где ранее обвалился мост Фрэнсиса Скотта Ки.

Об этом сообщает CBS News.

Балкер W-Sapphire длиной 751 фут (229 м), на борту которого находились 23 моряка и двое лоцманов, получил повреждения, характерные для пожара и взрыва.

Береговая охрана установила зону безопасности радиусом 2000 ярдов (1828 м) — от моста Ки до канала Brewerton Angle Channel LB «14».

Судно осталось на плаву, огонь удалось локализовать. По данным пожарной службы, буксиры выводят корабль с фарватера.

По словам источника, знакомого с обстоятельствами происшествия, Sapphire под флагом Либерии самостоятельно направляется обратно в порт.

Береговая охрана сотрудничает с городской полицией и пожарными. Пострадавших нет, причины взрыва пока не установлены.

Дата публикации 09:12, 19.08.25

Свидетели: «Мы услышали очень громкий взрыв»

Житель Балтимора Джей Стайнметц с сыном Сэмом как раз выходили в реку Патапско, когда увидели облако дыма после сильного удара.

Взрыв произошел недалеко от места, где в марте 2024 года обвалился мост Фрэнсиса Скотта Ки.

«Мы были на паруснике и услышали очень громкий взрыв. Мы развернулись и увидели столб дыма высотой 200 футов. Мы такие: „О Боже“. Через несколько минут слышим: „Мейдей, мейдей“ (радиотелефонный сигнал бедствия — ред.)», — рассказал Джей Стайнметц.

По словам мужчины, они с сыном хотели помочь, но, находясь на паруснике, видели, как другие суда уже отправились к кораблю.

«Ты не знаешь, сколько людей в целом на борту, но взрыв был мощный и поднял огромное облако дыма», — добавил Стайнметц.

К слову, 11 августа мощный взрыв произошел на коксохимическом заводе Clairton Coke Works компании U.S. Steel в американском городе Клертон. Там погиб человек, еще 10 — получили травмы.