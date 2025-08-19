- Дата публикации
В США прогремел взрыв на грузовом судне: подробности с видео
В гавани Балтимора произошел взрыв на судне, в результате которого корабль получил повреждения.
В порту Балтимора (США) на грузовом судне W-Sapphire, которое перевозило уголь, произошел взрыв. Инцидент случился 18 августа неподалеку от места, где ранее обвалился мост Фрэнсиса Скотта Ки.
Об этом сообщает CBS News.
Балкер W-Sapphire длиной 751 фут (229 м), на борту которого находились 23 моряка и двое лоцманов, получил повреждения, характерные для пожара и взрыва.
Береговая охрана установила зону безопасности радиусом 2000 ярдов (1828 м) — от моста Ки до канала Brewerton Angle Channel LB «14».
Судно осталось на плаву, огонь удалось локализовать. По данным пожарной службы, буксиры выводят корабль с фарватера.
По словам источника, знакомого с обстоятельствами происшествия, Sapphire под флагом Либерии самостоятельно направляется обратно в порт.
Береговая охрана сотрудничает с городской полицией и пожарными. Пострадавших нет, причины взрыва пока не установлены.
Свидетели: «Мы услышали очень громкий взрыв»
Житель Балтимора Джей Стайнметц с сыном Сэмом как раз выходили в реку Патапско, когда увидели облако дыма после сильного удара.
Взрыв произошел недалеко от места, где в марте 2024 года обвалился мост Фрэнсиса Скотта Ки.
«Мы были на паруснике и услышали очень громкий взрыв. Мы развернулись и увидели столб дыма высотой 200 футов. Мы такие: „О Боже“. Через несколько минут слышим: „Мейдей, мейдей“ (радиотелефонный сигнал бедствия — ред.)», — рассказал Джей Стайнметц.
По словам мужчины, они с сыном хотели помочь, но, находясь на паруснике, видели, как другие суда уже отправились к кораблю.
«Ты не знаешь, сколько людей в целом на борту, но взрыв был мощный и поднял огромное облако дыма», — добавил Стайнметц.
К слову, 11 августа мощный взрыв произошел на коксохимическом заводе Clairton Coke Works компании U.S. Steel в американском городе Клертон. Там погиб человек, еще 10 — получили травмы.