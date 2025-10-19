ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
122
Время на прочтение
2 мин

В США проходят массовые протесты против Трампа

Американцы вышли на улицы, обвиняя администрацию Дональда Трампа в авторитаризме.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

В ряде городов США в субботу проходят масштабные акции протеста против действующего президента Дональда Трампа под лозунгом «Никаких королей» (No Kings).

Об этом сообщает The Wall Street Journal .

По оценкам организаторов, в этот день миллионы американцев собираются на главных площадях и парках страны, чтобы выразить недовольство тем, что они называют авторитарными действиями администрации Трампа.

К движению присоединились ряд влиятельных либеральных групп, заявляющих, что намерены открыто бросить вызов президенту. Они считают, что Трамп все больше ведет себя как монарх, а не как демократически избранный лидер.

Лидеры протестов прогнозируют, что нынешняя акция превзойдет предыдущую по масштабам — в июне этого года, по их подсчетам, участие в демонстрациях приняло около пяти миллионов человек.

В этот раз на всей территории США запланировано более 2500 митингов и публичных мероприятий — примерно на 400 больше, чем раньше.

В Вашингтоне, по ожиданиям, участие в протесте примут около 100 тысяч человек.

Акции проходят на фоне политического напряжения, вызванного шатдауном, действиями иммиграционной и таможенной полиции, а также спорами по развертыванию федеральных войск в городах США.

Ранее сообщалось, что в столице Колумбии городе Боготе протестующие применили лук и стрелы во время митинга против политики президента США Дональда Трампа у американского посольства .

Мы ранее информировали, что в США растет напряжение из-за длительного шатдауна — правительственная остановка, вероятно, затянется на рекордный срок .

Дата публикации
Количество просмотров
122
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie