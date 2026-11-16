JPMorgan / © Reuters

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В США тысячи клиентов крупных банков сообщили о проблемах с доступом к онлайн-счетам и проведением платежей. Технический сбой в JPMorgan Chase повлиял на транзакции между финансовыми учреждениями. В банке уверяют, что речь идет не о кибератаке.

Об этом сообщают Associated Press и New York Post.

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В понедельник, 16 ноября, клиенты Chase, Bank of America, Capital One и Wells Fargo начали жаловаться на перебои в работе банковских приложений. Некоторые пользователи не могли просмотреть баланс счетов или совершить переводы.

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По данным Downdetector, зафиксировано более 3300 сообщений о проблемах с Chase и около 1400 сообщений о Bank of America и Wells Fargo вместе.

Часть клиентов Chase получила предупреждение: «Некоторые услуги недоступны. Мы работаем над устранением проблемы. Пожалуйста, попробуйте позже».

Что известно о причинах сбоя

В Chase подтвердили технические проблемы, однако подчеркнули, что они не связаны с кибератакой.

«Из-за технической неисправности некоторые транзакции выполняются дольше обычного, но клиенты по-прежнему имеют доступ к своим счетам и средствам. Мы работаем над устранением этой проблемы как можно скорее», – заявил представитель банка.

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По данным Associated Press, проблемы преимущественно касаются клиентов Chase и пользователей других банков, пытающихся совершить сделки с ним.

В частности, в US Bank сообщили, что собственные системы учреждения не пострадали. В то же время, клиенты могут столкнуться с задержками переводов через платежный сервис Zelle.

В Zelle заверили, что их платежная сеть работает в обычном режиме, а проблемы с проведением отдельных операций могут возникать на уровне банков-партнеров.

Точная причина технической неисправности Chase пока не названа.

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В США уже произошли масштабные технические сбои

Проблемы в банковской системе возникли спустя несколько дней после других масштабных сбоев в США.

В частности, в пятницу техническая неисправность Microsoft нарушила работу Outlook, Teams и ШИ-помощника Copilot.

Кроме того, в течение исходных сбой в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) привело к временной приостановке авиарейсов по всей стране.

В то же время, подтвержденных данных о связи этих инцидентов со сбоями в банках нет.

Масштабный авиасбой в США: более 11 тысяч рейсов пострадали

Напомним, в США третий день продолжались масштабные перебои в авиасообщении после общенациональной остановки вылетов 13 ноября. По данным Reuters, авиакомпании упразднили около 2100 рейсов, еще 9400 задержали. В общей сложности сбой задел более 11 500 полетов.

Причиной послужила техническая неисправность в системах Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Запрет на взлеты длился почти пять часов и стал самой длинной общенациональной остановкой авиасообщения со времен терактов 11 сентября 2001 года.

По предварительным данным, проблемы возникли после замены сетевого оборудования, что привело к перегрузке маршрутизаторов и перебоям в передаче радиолокационных данных. Доказательств кибератаки или умышленного вмешательства не было обнаружено, однако окончательную причину неисправности еще устанавливают.

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