В США произошел теракт: авто протаранило синагогу в Мичигане

Теракт в США / © Associated Press

В штате Мичиган в США в четверг, 12 марта, произошел теракт: автомобиль протаранил здание синагоги «Темпл Израиль» в городке Вест-Блумфилд близ Детройта. Подозреваемый в нападении погиб.

Об этом сообщило издание CNN.

По словам шерифа округа Окленд Майкла Бушара, автомобиль протаранил двери здания синагоги и проехал внутрь помещения. В этом комплексе также работают центр раннего развития и школа. После того как транспортное средство ворвалось в здание, охранники, которые находились на месте, открыли огонь.

Позже подозреваемого нашли мертвым внутри автомобиля. По предварительным данным, мужчина имел при себе винтовку. Кроме того, спасатели обнаружили в задней части машины предметы, похожие на значительное количество взрывчатых веществ. Из-за этого на месте происшествия работали саперы и специальные подразделения по взрывотехнике.

Министерство внутренней безопасности США идентифицировало подозреваемого как 41-летнего Аймана Мохамада Газали. Он родился в Ливане, прибыл в Соединенные Штаты в 2011 году по иммиграционной визе, а в 2016 году получил американское гражданство.

Во время нападения автомобиль и часть здания загорелись. Аэросъемка показала густой дым, который поднимался над комплексом. По словам шерифа, транспортное средство полностью заехало в здание, поэтому масштаб повреждений еще оценивают следователи.

Один из охранников был сбит автомобилем и на некоторое время потерял сознание. Его госпитализировали, однако медики ожидают, что он выздоровеет. Также по меньшей мере 30 правоохранителей из разных служб и по меньшей мере 8 спасателей доставили в больницу. Правоохранители отравились дымом, когда зашли в здание, чтобы проверить угрозу и эвакуировать людей.

По сообщению администрации, более 140 учеников и сотрудников находятся в безопасности. После инцидента местные власти временно перевели школы района Блумфилд-Хиллз в так называемый «безопасный режим».

ФБР и федеральные агентства, в частности Бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчаткой, присоединились к расследованию. К работе привлекли более сотни агентов и аналитиков, а также специальные подразделения по противодействию взрывным угрозам.

Шериф округа Окленд сообщил, что правоохранители рассматривают инцидент как возможный целенаправленный акт насилия против еврейской общины, однако окончательный мотив пока не установлен. Следователи проверяют различные версии, в том числе информацию о возможных личных мотивах подозреваемого.

После нападения власти усилили охрану возле еврейских учреждений в регионе Вест-Блумфилд. Дополнительные патрули также направили к другим местам религиозного поклонения.

Об инциденте был проинформирован президент США Дональд Трамп. В Белом доме заявили, что администрация следит за развитием ситуации, а впоследствии и сам президент выразил поддержку еврейской общине Мичигана.

В свою очередь, израильские чиновники также отреагировали на событие. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар подчеркнул, что антисемитизму нельзя позволять проявляться. Президент Израиля Исаак Герцог заявил, что поддерживает связь с еврейскими лидерами Детройта и выразил солидарность с местной общиной.

Напомним, 12 марта СБУ заявила, что предотвратила кровавый теракт в самом центре Ровно. Злоумышленнику грозит тюрьма.