В США произошла двойная массовая стрельба, установившая "рекорд" в стране, – среди жертв ребенок

В США на выходных произошла 37-я и 38-я стрельбы за этот год, во время которых были убиты четыре или более человек. Это самое большое количество массовых убийств за год с 2006 года. Прошлогодние 36 – были предыдущим "рекордом".

Об этом пишет The Washington Post.

В воскресенье, 3 декабря, менее чем за 90 минут два звонка в службу 911 привели полицию в Техасе и Вашингтоне к двум массовым убийствам, которые подтолкнули страну к ужасной вехе.

Так, в Далласе 21-летний мужчина, который должен был носить электронный браслет на ноге из-за предварительных обвинений в нападении с отягчающими обстоятельствами, вошел в дом и застрелил пятерых человек, в том числе маленького ребенка.

По словам полиции, он сбежал на угнанной машине, но затем застрелился, когда за ним гнались патрульные.

В пригороде Ванкувера, штат Вашингтон, погибли пять членов семьи. По мнению заместителей шерифа, это были самоубийства.

Как и большинство массовых убийств, последние произошли не в общественных местах, а в частных домах.

В США количество массовых убийств выросло в 2019 году, однако позже снизилось – в течение первого года пандемии коронавируса. По мере того как жизнь людей после Covid-19 постепенно нормализовалась, частота убийств снова увеличилась.

"Рост массовой стрельбы обусловлен многими факторами, но прежде всего, из-за легкого доступа к огнестрельному оружию", — сказал Томас Абт, директор-основатель Центра изучения и практики уменьшения насилия и доцент-исследователь Университета Мэриленда.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в 2022 году в США от огнестрельных ранений умерли более 48 000 человек, что в среднем составляет примерно 132 смерти в день. Более половины из них – самоубийства.

В США 2023 год начался с семи массовых убийств в январе.

Первый произошел сразу после Нового года в Енохе, штат Юта. Полиция 4 января обнаружила тела 42-летнего мужчины, его жены, пятерых детей от 4 до 17 лет и матери его жены, все они были застрелены в голову. Как сообщила полиция, в предсмертной записке мужчина обвинил свою жену в проблемах семьи.

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В этом году наибольшее количество массовых убийств произошло в частных домах или приютах. Так, 19 были совершены людьми, убившими членов собственных семей. По меньшей мере, в трех других стрельбах, в частности в Далласе, соседи убивали соседей.

Самая смертоносная стрельба в 2023 году произошла 25 октября в Льюистоне, штат Мэн, когда имевший психиатрические проблемы армейский резервист открыл стрельбу в боулинге и баре, где проходил еженедельный турнир. Он убил 18 человек и ранил 13. После двухдневного розыска полиция обнаружила его тело в трейлере. Вероятно, мужчина скончался от огнестрельного ранения в результате самоубийства.

Напомним, в конце ноября в США мужчина устроил стрельбу в супермаркете Walmart, в результате чего были ранены четыре человека.

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