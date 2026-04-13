В США произошла стрельба в ресторане быстрого питания: есть погибший и раненые

В штате Нью-Джерси произошла стрельба в ресторане сети Chick-fil-A, в результате которой погиб по меньшей мере один человек, еще шесть получили ранения.

Об этом информирует ABC News.

Инцидент произошел вечером 11 апреля в городе Юнион-Тауншип около 21:00 по местному времени. На место происшествия прибыли правоохранители, которые обнаружили семерых пострадавших. Одного из них медики спасти не смогли, другие получили травмы, не угрожающие жизни.

По предварительным данным, нападение не было случайным. Следствие предполагает, что стрельба могла быть связана с конфликтом или уголовными разборками, а погибший, вероятно, являлся целью нападавших.

Очевидцы рассказывают, что несколько вооруженных людей в масках ворвались в заведение и открыли огонь. Люди в панике выбегали из помещения, а часть персонала пришлось временно заблокировать во время работы полиции.

В настоящее время подозреваемые не задержаны. Правоохранители отмечают, что угрозы населению больше нет, однако расследование продолжается.

