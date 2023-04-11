В США произошла жестокая перестрелка в банке: есть погибшие и пострадавшие

В понедельник, 10 апреля, вооруженный мужчина начал стрельбу в банке города Луисвилль в американском штате Кентукки. В результате инцидента погибли по меньшей мере четыре человека, еще девятеро ранены.

Злоумышленник убил в том числе и близкого друга губернатора штата Энди Бешер, сообщает NBC News.

Полицейские прибыли на место инцидента, но стрелок напал и на них. В результате во время перестрелки его ликвидировали, а затем тело идентифицировали. Как оказалось, стрельбу начал 25-летний Коннор Стерджен, который, по словам правоохранителей, работал в банке Old National Bank, где и произошел инцидент.

Мужчина убил 63-летнего Томми Эллиотта; 45-летнюю Юлиану Фармер, 64-летнего Джимма Татта и 40-летнего Джоша Баррика. Губернатор Кентукки отметил, что регулярно общался с Эллиоттом и оплакивал его смерть.

"Томми Эллиот помог мне построить карьеру юриста, помог мне стать губернатором, давал мне советы, как быть хорошим отцом. Он один из тех, с кем я общался больше всего, и очень редко мы говорили о моей работе. Он был невероятным другом"., – сказал губернатор Бешер.

В результате перестрелки один из правоохранителей получил ранения в голову. Пострадавшего успешно прооперировали, но он находится в критическом состоянии. По словам очевидцев, ранены по меньшей мере два офицера. Всего в больницу доставили 9 человек: трое перебивают в критическом состоянии и троих уже отпустили. В полиции не исключают, что у злоумышленника могли быть психические расстройства.

Недавно мы сообщали о перестрелке в Гамбурге. В результате инцидента погибли два человека.

Стрельба в Гамбурге: ранена украинка