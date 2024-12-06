В США произошло мощное землетрясение: Калифорния под угрозой цунами

В США произошло сильное землетрясение магнитудой 7,0 баллов. Объявлено предупреждение о цунами.

Об этом сообщает BBC.

Землетрясение произошло на глубине примерно 10 километров в 10:44 по местному времени. По оценкам аналитиков, землетрясение в Калифорнии могли ощутить более 1,3 миллиона человек.

После толчков Национальная служба погоды опубликовала предупреждение о цунами, призвав жителей Калифорнии отойти от прибрежных вод. Метеослужба все еще оценивает высоту и силу волн.

"Предупреждение о цунами означает, что ожидается или уже имеет место цунами, которое может повлечь за собой значительное затопление", — сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям Калифорнии.

Такие предупреждения указывают на возможность опасного затопления прибрежных территорий и мощных потоков, которые могут продолжаться несколько часов после прибытия первой волны.

В USA Today сообщили, что без электроэнергии осталось около 10 тысяч потребителей, ведь коммунальная компания оценивала свои газовые и электрические системы. Однако уже к 15:30 это количество снизилось до 500.

Напомним, ранее эколог Анатолий Павелко сообщил, что война РФ против Украины угрожает землетрясениями и наводнениями. Он прогнозирует, что удары из тяжелого вооружения могут привести к разрушению шахт и техногенно обусловленным землетрясениям.

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