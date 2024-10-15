В США прокомментировали информацию об участии солдат КНДР в войне на стороне РФ

Такой шаг будет также свидетельствовать о новом уровне отчаяния для России, считают в США.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский обвинил Северную Корею в передаче военных вооруженным силам России. Он заявил, что его разведывательные службы проинформировали его о "фактическом участии Северной Кореи в войне" в Украине.

Об этом пишет Reuters.

В своем заявлении представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт заявил, что участие северокорейских войск в Украине будет означать значительное усиление оборонных отношений между Северной Кореей и Россией.

"Такой шаг также будет свидетельствовать о новом уровне отчаяния для России, поскольку она продолжает нести значительные потери на поле боя в своей жестокой войне против Украины", – сказал Саветт.

Между тем, Вашингтон утверждает, что Северная Корея поставляла России баллистические ракеты и боеприпасы. Москва и Пхеньян отрицали поставки оружия, но пообещали укреплять военные связи, возможно, включая совместные учения.

Ранее мы писали, что северокорейский диктатор мог отправить в помощь российской армии определенное количество малоценных солдат, которых при необходимости бросят в "мясные штурмы".

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