В США прокомментировали информацию об участии солдат КНДР в войне на стороне РФ

Такой шаг будет также свидетельствовать о новом уровне отчаяния для России, считают в США.
На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский обвинил Северную Корею в передаче военных вооруженным силам России. Он заявил, что его разведывательные службы проинформировали его о "фактическом участии Северной Кореи в войне" в Украине.
Об этом пишет Reuters.
В своем заявлении представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт заявил, что участие северокорейских войск в Украине будет означать значительное усиление оборонных отношений между Северной Кореей и Россией.
"Такой шаг также будет свидетельствовать о новом уровне отчаяния для России, поскольку она продолжает нести значительные потери на поле боя в своей жестокой войне против Украины", – сказал Саветт.
Между тем, Вашингтон утверждает, что Северная Корея поставляла России баллистические ракеты и боеприпасы. Москва и Пхеньян отрицали поставки оружия, но пообещали укреплять военные связи, возможно, включая совместные учения.
Ранее мы писали, что северокорейский диктатор мог отправить в помощь российской армии определенное количество малоценных солдат, которых при необходимости бросят в "мясные штурмы".