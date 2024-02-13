В США прокомментировали решение Евросовета по замороженным активам РФ

Вместе с тем в США пока не знают, поступят ли так же с замороженными российскими активами.

Соединенные Штаты решительно приветствуют решение Европейского совета по использованию прибыли от замороженных российских активов для восстановления Украины.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге заявил, что Вашингтон продолжит работать с партнерами по дальнейшим шагам в этом направлении.

Он отметил, что Соединенные Штаты вдохновляют какие-либо действия, которые ЕС может предпринять для использования российских активов в пользу украинцев.

"Мы продолжаем вести активные переговоры с нашими союзниками и партнерами, в частности, G7, о том, какие дополнительные шаги могут быть возможны в рамках соответствующих правовых систем и международного права, чтобы заставить Россию прекратить свою агрессию против Украины и обеспечить, чтобы Россия заплатила за нанесенные ею ущерб", — сказал Миллер.

На вопрос о том, будут ли Соединенные Штаты так же поступать с российскими активами, представитель Госдепа ответил, что Вашингтон продолжит дискуссии с партнерами, но подчеркнул, что США хотят, чтобы Россия заплатила за свои действия.

Напомним, ранее сообщалось, что страны Евросоюза согласовали использование для Украины сверхприбылей, связанных с замороженными активами РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что Украина получит деньги на послевоенное возобновление из замороженных активов РФ.

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