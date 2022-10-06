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В США прокомментировали возможность размещения ядерного оружия в Польше

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В США прокомментировали возможность размещения ядерного оружия в Польше

Фото: Associated Press

Соединенные Штаты не планируют развертывать ядерное оружие в странах НАТО, вступивших в Альянс после 1997 года.

В Госдепартаменте США сообщили 6 октября, что не ведут переговоры с Польшей о возможном размещении на ее территории ядерного оружия в рамках программы Nuclear Sharing.

Об этом заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател заявил на брифинге.

"Нам неизвестно об официальном нарушении (Польшей – ред.) этого конкретного пункта", – ответил Пател на просьбу прокомментировать заявления Варшавы об участии в программе Nuclear Sharing.

В то же время представитель Госдепа отметил, что Польша является важным союзником США в рамках НАТО.

"У Соединенных Штатов пока нет планов развертывать ядерное оружие на территориях стран-членов, которые присоединились к НАТО после 1997 года", — подчеркнул Пател.

Напомним, 5 октября президент Польшы Анджей Дуда допустил размещение в своем государстве ядерного оружия. По словам лидера страны, потенциально всегда есть возможность принять участие в Программе совместного использования ядерной энергии. Дуда также сказал, что Польша уже провела переговоры с представителями США.

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Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
864
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