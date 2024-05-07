В США прокомментировали ядерные угрозы РФ, Израиль начал операцию на юге Газы: главные новости ночи 7 мая 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Часть стран ЕС пришлет представителей на "инаугурацию" Путина — Reuters Читать далее –>
- Шольц заявил, что 90% доходов от российских активов пойдут на закупку оружия для ВСУ .
- Израиль начал наносить удары по городу Рафах на юге Газы Читать далее –>
- В США посоветовали Путину вывести войска из Украины, если он боится западной военной помощи Киеву Читать далее –>
- Трампу грозит заключение из-за разглашения информации о суде Читать далее –>
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