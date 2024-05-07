В США прокомментировали ядерные угрозы РФ, Израиль начал операцию на юге Газы: главные новости ночи 7 мая 2024 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

Часть стран ЕС пришлет представителей на "инаугурацию" Путина — Reuters Читать далее –>

Шольц заявил, что 90% доходов от российских активов пойдут на закупку оружия для ВСУ .

Израиль начал наносить удары по городу Рафах на юге Газы Читать далее –>

В США посоветовали Путину вывести войска из Украины, если он боится западной военной помощи Киеву Читать далее –>

Трампу грозит заключение из-за разглашения информации о суде Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.