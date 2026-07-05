В США прошел марш поклонников "превосходства белой расы": что они требовали

В США прошел марш поклонников Patriot Front

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В Вашингтоне в канун празднования Дня независимости США состоялся марш белых националистов из группировки, участники которой подозреваются в расизме, Patriot Front. Сотни участников акции в масках прошли по улицам американской столицы в субботу, 4 июля. Участники группировки называют себя «поклонниками превосходства белой расы».

Об этом сообщает Reuters.

В Вашингтоне прошел марш поклонников «превосходства белой расы»

В социальных сетях представители организации заявили, что в столицу прибыло около 400 их поклонников. Сотни людей в одинаковой одежде группировки были замечены у метрополитена Вашингтона.

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Судя по видео, опубликованным в соцсетях и на официальном Telegram-канале Patriot Front, участники шествия под барабанный бой прошли мимо здания Капитолия и транспортного узла Юнион-Стейшн.

Члены группы были одеты в одинаковые синие рубашки, брюки-хаки, кепки, очки, а их лица закрывали белые повязки. В руках они держали флаги своей организации, Конфедерации, а также разные модификации флага США, периодически выкрикивая лозунг «Reclaim America».

Около полудня митингующие сели в поезда метро и высадились на станции Нью-Кэрролтон в штате Мэриленд в северо-восточном пригороде Вашингтона.

Спикер полиции Вашингтона сообщил, что ведомство отслеживало действия Patriot Front в рамках реализации права на Первую поправку к Конституции США. По его словам, сообщений об арестах, жалобах или призывах о помощи в связи с маршем не поступало.

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«Департамент полиции Вашингтона признает право людей мирно выражать свои взгляды и остается преданным обеспечению общественной безопасности и защиты жителей и посетителей округа Колумбия», — отметил он.

По данным правозащитной организации Southern Poverty Law Center, группировка Patriot Front известна внезапными акциями и униформой. Она образовалась в 2017 году после резонансного призыва националистов «Объединим правых».

В манифесте на сайте организации утверждается, что демократия подвела когда-то великую нацию, и необходима полная перезагрузка, чтобы «вернуться к традициям и достоинству наших предков».

Бывший чиновник Департамента внутренней безопасности времен администраций Обамы и Байдена Джон Коэн, отвечавший за вопросы контртерроризма и разведки, отметил, что Patriot Front пытается позиционировать себя как мейнстрим, и в то же время продвигает идеологию превосходства белой расы и антииммигрантские взгляды.

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Научный сотрудник Программы по изучению экстремизма в Университете Джорджа Вашингтона, Люк Баумгартнер, добавил, что символика группировки содержит иконографию, похожую на фасцию партии Бенито Муссолини.

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