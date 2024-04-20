В США провели первый воздушный бой между истребителями, одним из которых руководил Ши

Агентство DARPA не сообщило, какой из самолетов победил в гонке.

Вооруженные силы США провели первое воздушное сражение между человеком-пилотом и истребителем, управляемым искусственным интеллектом.

Об этом пишет Sky News.

Поединок состоялся в Калифорнии во время учений над военно-воздушной базой Эдвардс. Со скоростью до 1200 миль в час, два реактивных самолета отрабатывали как оборонительный, так и наступательный сценарии, а также боевые действия в пределах видимого расстояния. Испытания прошли в сентябре прошлого года, однако объявили о них только на этой неделе.

Один из самолетов был пилотируемым, а другой – модифицированной версией F-16 под названием X-62A, или VISTA (испытательный самолет с переменным симулятором полета).

По данным Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA), которое проводило испытание, для принятия решений по нынешним и будущим ситуациям во время полета алгоритм ИИ возлагается на анализ исторических данных.

В 2020 году так называемые агенты искусственного интеллекта победили пилотов-людей во всех пяти поединках на симуляторах, но технологию нужно было испытать по-настоящему – в воздухе.

Пилоты находились на борту X-62A на случай чрезвычайных ситуаций, однако не перебирали управление.

Агентство не сообщило, какой из самолетов победил в гонке.

"Результат представляет собой поворотный момент в аэрокосмической истории", – говорится в заявлении DARPA.

Напомним, ранее в Воздушных силах рассказали, как западные истребители F-16 повлияют на ход войны в Украине.

К слову, министер обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что ее страна планирует передать Украине 24 истребителя F-16.

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